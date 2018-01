Hugh Grant se separa após três anos de relação O ator britânico Hugh Grant e sua namorada, Jemima Khan, puseram ponto final a seu relacionamento, confirmou nesta sexta-feira, 16, à revista People o agente do astro de Quatro Casamentos e Um Funeral e Um Grande Garoto. "Hugh e Jemima decidiram se separar", disse Garlock, em declarações publicadas no site da People. A última aparição pública do casal foi na recente estréia do última filme de Grant, de 46 anos, Music and Lyrics, em Londres e Los Angeles. O casal começou seu relacionamento há três anos, depois da separação entre Jemima, de 33 anos, e seu ex-marido, Imran Khan, com quem teve dois filhos. Jemmima Khan é filha do falecido multimilionário Sir James Goldsmith e da aristocrata Lady Annabel Vane-Tempest-Stewart.