Hugh Grant leiloa quadro de Andy Warhol por US$ 21 milhões

O ator britânico Hugh Grant ganhou US$ 21 milhões (R$ 42 milhões) com a venda em Nova York de um quadro de Elizabeth Taylor pintado por Andy Warhol, pelo qual pagou US$ 3,6 milhões (R$ 7,2 milhões) há seis anos. Veja também: Hugh Grant pode ganhar US$ 35 mi por obra de Andy Warhol A obra de 1963, intitulada Liz, foi vendida na casa de leilões Christie's e alcançou um preço recorde para pinturas dessa série, formada por 13 obras do artista norte-americano com a atriz como tema. Elizabeth Taylor foi uma das musas de Warhol, assim como Jacqueline Kennedy e Marilyn Monroe. Segundo foi informado nesta quarta-feira, 14, Hugh Grant planeja utilizar o dinheiro recebido com a venda do quadro para comprar obras de artistas contemporâneos e aumentar sua coleção pessoal.