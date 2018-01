Hugh Grant, intratável e mal-educado em entrevista à BBC Ele é rico, boa pinta e tem uma mulher bonita ao seu lado, mas se queixa da vida e diz que ser ator já se tornou "um tormento". Foi o que Hugh Grant revelou em entrevista ao programa BBC Breakfast, em que não hesitou em responder de forma mal-educada a uma jornalista quando questionado sobre a suas intenções com Jemima Khan, sua atual namorada. De mau humor, o astro de Hollywood começou sua entrevista ao BBC Breakfast afirmando que a decisão de recitar ao lado de Drew Barrymore no filme Music and Lirics, seu último trabalho, foi tomada em "um momento de loucura". O ator definiu as pré-estréias dos filmes como "uma agonia" e falou do seu desejo de abandonar o cinema para se dedicar a escrever. Grant também declarou que não tem o menor talento para a música e para a dança e que teve de se embebedar para rodar a cena de Music and Lirics na qual dança e canta. Na seqüência, a jornalista repreendeu o ator por ter dito um palavrão, mas a gota d´água foi quando ela lhe perguntou se tinha a intenção de seguir o exemplo da ex-noiva, Liz Hurley, e também se casar este ano. "Não posso crer que a senhora tenha me perguntado isso. Este é um programa respeitável, tenha vergonha", respondeu Grant. Não é a primeira vez que o astro destrata jornalistas. Em fevereiro de 2006, ele golpeou um fotógrafo com uma pasta, no Central Park, em Nova York. O paparazzo atingido não foi identificado. Grant, de 46 anos, despontou no cinema com Quatro Casamentos e Um Funeral, em 1994, e seguiu destacando-se em comédias românticas como O Diário de Bridget Jones (2001) e Simplesmente Amor (2003).