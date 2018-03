Hugh Grant está escrevendo um livro, diz jornal O ator britânico Hugh Grant decidiu trocar temporariamente o cinema pela literatura e começou a escrever um livro, segundo o jornal "The Sunday Telegraph". De acordo com o jornal, Grant, de 46 anos, está redigindo um romance "quase autobiográfico". O ator revelou seu projeto literário na quinta-feira durante a apresentação do livro "Copper, a Dog´s Life", de Annabel Goldsmith, mãe da namorada de Grant, Jemima Khan, de 32 anos. Ed Victor, um conhecido representante literário no Reino Unido, disse ao jornal que Grant comentou que "está escrevendo cinco páginas", mas admitiu "não ter certeza se são cinco páginas por dia ou cinco páginas por semana". Jemima, filha do multimilionário britânico James Goldsmith, também começou a escrever um livro no ano passado, mas a obra "ainda não foi divulgada", segundo o "The Sunday Telegraph". Grant encerrou em 2000 uma relação de 13 anos com a modelo Liz Hurley e, depois, reconstruiu sua vida sentimental com Jemima, embora a imprensa britânica tenha publicado recentemente que o casal atravessa uma crise amorosa.