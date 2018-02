Hugh Grant é flagrado com prostitutas na Espanha

O ator britânico Hugh Grant foi fotografado em Puerto Banus, na Espanha, tentando contratar prostitutas, entre elas uma brasileira, segundo tablóide inglês News of the World. O protagonista de filmes como Quatro Casamentos e um Funeral e Notting Hill foi flagrado no Havana Club, próximo a Marbella, flertando com várias prostitutas locais. Grant já tinha sido preso em 1995 em Los Angeles depois de ser flagrado com a prostituta Divine Brown, enquanto estava casado com a atriz Liz Hurley. Segundo o jornal inglês, o ator tentou levar para casa uma prostituta brasileira, mas a mulher não aceitou o convite. Grant se separou este ano da multimilionária Jemima Khan, e desde então está solteiro.