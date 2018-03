Hugh Grant é barrado na Semana de Moda de Londres O ator britânico Hugh Grant e sua namorada, a multimilionária inglesa Jemima Khan foram barrados na entrada da Semana de Moda de Londres porque os seguranças do local desconheciam o casal, segundo publicou nesta quinta-feira o tablóide britânico "The Sun". Grant, de 46 anos, foi impedido de entrar no local por um segurança porque estava sem uma identificação ou "passe especial". Assim que os responsáveis pela segurança descobriram que se tratava de um ator famoso de Hollywood alegaram estar "em choque" pelo erro e permitiram a entrada do casal. Jemima, 32 anos, foi fotografada pedindo para entrar no desfile da Semana de Moda de Londres, que começou nesta segunda-feira. Vão apresentar suas coleções para a temporada Primavera-Verão 2007 estilistas como Giorgio Armani.