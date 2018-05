Hotel de São Paulo onde Catherine Deneuve fumou em público é multado

SÃO PAULO - Um hotel de São Paulo foi multado em R$ 872,5 por violação da lei anti-tabaco depois que a atriz francesa Catherine Deneuve foi vista fumando em suas instalações. Uma fonte da Secretaria de Saúde de São Paulo afirmou nesta quarta-feira à Agência Efe que a multa ao hotel Tivoli Mofarrej foi imposta no início de junho, mas não confirmou que a sanção esteja diretamente ligada ao caso da atriz.

No dia 8 de junho, Catherine Deneuve acendeu um charuto em uma das salas do hotel durante uma entrevista para promover o filme Potiche, dirigida por seu compatriota François Ozon. Em comunicado, o hotel havia explicado que não é permitido fumar em suas instalações, exceto na área da piscina, e que os empregados sempre aplicam uma penalização conhecida como "taxa de limpeza" aos hóspedes que descumprem a norma. Segundo a nota, nenhum funcionário percebeu que a atriz estava fumando na sala fechada.

Não é a primeira vez que a protagonista de Bela da Tarde desafia as proibições contra o tabaco. No último dia 18 de março, durante uma entrevista coletiva em Madri, Catherine Deneuve acendeu um cigarro e, quando disseram a ela que na Espanha é proibido fumar em locais públicos, respondeu que pagaria a multa. "(Essa lei) me parece excessiva e acho que atenta contra a liberdade individual", argumentou a atriz na ocasião.