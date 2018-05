Hotel de Francis Ford Coppola em Buenos Aires é roubado

BUENOS AIRES - Um grupo de criminosos roubou dinheiro e vários objetos de valor do hotel que o cineasta americano Francis Ford Coppola tem em Buenos Aires. Funcionários do hotel confirmaram o roubo à imprensa local, mas não forneceram mais detalhes para não atrapalhar a investigação policial.

O Hotel Jardin Escondido, de 550 metros quadrados, está situado no bairro portenho de Palermo e tem dois andares, recepção, sete quartos e uma piscina. O imóvel já tinha sido roubado em 2007, quando o cineasta se encontrava na cidade preparando seu filme Tetro - o edifício estava sendo utilizado como escritório da produtora que criou no país para a gravação do longa.

Na ocasião, os criminosos levaram equipamentos de filmagem e computadores nos quais Coppola, que não estava no interior do edifício, tinha guardado o roteiro do filme, além de objetos pessoais. Apesar dos contratempos, o filme, escrito, produzido e dirigido por Coppola, foi finalmente filmado na capital argentina em 2008.