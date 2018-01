Hotel argentino cria quarto inspirado no Superman Um hotel de luxo de Buenos Aires anunciou, nesta quarta-feira, a criação do primeiro quarto temático do Superman no mundo, coincidindo com a estréia mundial do novo longa-metragem do super-herói, Superman - O Retorno. A partir do dia 12 de julho e até meados de setembro, o quarto 538 do hotel Hilton Buenos Aires contará com todos os elementos de decoração do novo filme de Bryan Singer, ou seja, lençóis, toalhas, quadros, filmes, brinquedos, disfarces e até um cardápio diferente para o jantar, elaborado especialmente para a ocasião. A iniciativa insere-se em um acordo do Hilton Buenos Aires com a Warner Bros Argentina, que já fizeram experiências semelhantes: em 2004 foi feito o primeiro quarto temático, o Barbie Room; um ano depois, o Batman Room, também no mesmo período do lançamento do filme Batman - O Retorno. O quarto será aberto no dia da estréia mundial do filme Superman - O Retorno, que marca a volta do super-herói às telas do cinema depois de duas décadas. O longa é estrelado pelo novato Brandon Routh e por Kate Bosworth, nos papéis de Clark Kent/Superman e Lois Lane, respectivamente. Integram também o elenco Kevin Spacey, James Marsden, Frank Langella, Eva Marie Saint, Parker Posey, Sam Huntington e Kal Penn. O Superman Room é vizinho de outro quarto da categoria "deluxe", onde os pais também poderão se hospedar com seus filhos, explicou Patricio Alvarez, gerente geral do hotel, que fica na região de Puerto Madero.