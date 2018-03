Hospital diz que fotos de Angelina Jolie são falsas

O hospital onde Angelina Jolie aguarda o nascimento de seus gêmeos informou que o quarto onde a atriz se encontra teve as janelas protegidas com um material especial que impede os paparazzi de tirarem fotos dela ou de seu marido, o ator Brad Pitt. Veja também: Grávida de gêmeos, Angelina Jolie é estrela em hospital francês O hospital Lenval, em Nice, sul da França, informou que as fotos publicadas em revistas ou na internet mostrando o casal são falsas ou manipuladas a partir de imagens de outros pacientes do hospital. O texto da declaração divulgada pelo hospital nesta quarta-feira, 9, diz que é "totalmente impossível" ver o interior do quarto do casal, porque as janelas foram recobertas com um insulfilme que impede as lentes de captarem imagens. Angelina espera a chegada de seus gêmeos monitorada pelos médicos no hospital.