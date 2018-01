Hong Kong recebe estreia mundial de 'Doutor Estranho'

HONG KONG - O ator britânico Benedict Cumberbatch disse na estreia mundial de seu novo filme, Doutor Estranho, que sentiu muito prazer em interpretar seu primeiro super-herói.

Cercado de fogos de artifício e fãs aos gritos no tapete vermelho do lançamento em Hong Kong na noite de quinta-feira, 13, Cumberbatch afirmou que o filme baseado em uma série popular de quadrinhos popular é uma produção típica da Marvel.

"Ele de certa forma cumpriu tudo que você poderia ter imaginado de um filme da Marvel. É grandioso, é ousado e é muito novo, visualmente, claro, mas também em algo de seu tom", disse.

Cumberbatch, aclamado internacionalmente por seu protagonismo na série de TV Sherlock, estava acompanhado pela colega de elenco Tilda Swinton, pelo diretor Scott Derrickson e pelo produtor executivo da Marvel Studios, Kevin Feige.

Cumberbatch interpreta Stephen Strange, um neurocirurgião que perde o uso das mãos em um acidente de carro e descobre o mundo da feitiçaria, tendo Swinton como mentora.

A aventura irá estrear nos cinemas de Hong Kong no dia 27 de outubro, uma semana antes de seu lançamento no Brasil, no dia 3 de novembro.