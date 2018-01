Homer Simpson elege os melhores do cinema em 2007 O personagem de Os Simpsons, Homer Simpson, elege seus preferidos para o Oscar 2007. Trata-se de uma brincadeira da Fox, que vai lançar Os Simpsons - O Filme, em agosto no Brasil Confira os vencedores do Oscar segundo Homer Simpson: Melhor filme: "Pequena Miss Sunshine. Adoro a idéia de uma família em que o filho não fala e o avô morre. O sucesso alto-astral do ano!" Melhor ator: "Forrest Withaker em O Último Rei da Escócia Ele não só roubou a cena como também devorou o elenco." Melhor atriz: "Escolho a única dessas atrizes que é uma verdadeira norte-americana: Penélope Cruz, por Volver." Melhor ator coadjuvante: "Mark Wahlberg em Os Infiltrados. Adorei vê-lo matando o Matt Damon no final. Ih, entreguei o fim do filme." Melhor atriz coadjuvante: "Sharon Stone em Instinto Selvagem 2. Votem nela, pessoal." Melhor filme de animação: "Os Simpsons - O Filme. Carros tem carros que falam, mas nós temos pessoas que falam." Melhor canção: "Não dá para não votar no musical mais popular de todos os tempos: Uma Verdade Inconveniente". Melhor documentário: "Jesus Camp. Eu sempre quis saber qual era o sobrenome de Jesus." Melhor documentário de curta-metragem: "Quem liga? Caiam fora da minha premiação. Quero mais closes do Jack Nicholson sorrindo." Esnobada mais inacreditável: "Dreamgirls - Em Busca de um Sonho. Não acredito que ele não é candidato a melhor filme - ainda mais com o Eddie Murphy fazendo os papéis de todas as garotas. Só faltou a vovó desbocada e flatulenta. Graças a Deus tinha uma ótima em A Rainha."C