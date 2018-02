'Homem-Formiga', nova aposta da Marvel para os cinemas, ganha primeiro trailer

A Marvel Studios, em parceria com a Disney, lançou terça-feira, 6, o que ela chamou de teaser trailer de Homem-Formiga, a nova aposta do estúdio, que chegará aos cinemas brasileiros em 16 de julho deste ano.

O vídeo, que pode ser assistido no player abaixo, mostra principalmente Paul Rudd e Michael Douglas. Os dois atores darão vida a personagens que já assumiram a posição de Homem-Formiga nos quadrinhos. Rudd será Scott Lang, um ladrão convocado pelo cientista Henry Pym (Michael Douglas), criador do traje especial que altera o tamanho de quem o veste, para deixar a criminalidade e se tornar um herói de verdade.

Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby Cannavale, Michael Peña, Judy Greer, Tip “Ti” Harris, David Dastmalchian, Wood Harris e Jordi Mollà completam o elenco do filme. O filme encerrará a conhecida Fase 2 do universo cinematográfico da editora de quadrinhos norte-americana, lançado apenas meses depois de Os Vingadores: Era de Ultron, previsto para abril de 2015.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Homem-Formiga originalmente seria dirigido por Edgar Wright (Scott Pilgrim Contra o Mundo), mas ele deixou o projeto, no qual também assinava o roteiro ao lado de Joe Cornish (Ataque ao Prédio), por diferenças criativas com o estúdio. Ele foi substituído por Peyton Reed (Teenagers - As Apimentadas, Sim Senhor e Separados pelo Casamento).