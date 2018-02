Homem é preso após ir armado assistir a 'Batman' nos EUA

MAINE - A polícia do Maine, nos Estados Unidos, prendeu um homem fortemente armado que transitava por uma rodovia levando recortes sobre o massacre de sexta-feira em um cinema do Colorado e que disse ter visto o novo filme do "Batman" com uma pistola carregada, disseram autoridades nesta segunda-feira, 23.

Timothy Courtois, de 49 anos, foi parado no domingo, por volta de 10h, quando trafegava a 180 quilômetros por hora na rodovia Maine Turnpike. No seu carro, os policiais acharam um rifle AK-47, quatro pistolas e várias caixas de munição, segundo autoridades do Estado.

Os policiais também encontraram no carro vários recortes de jornal sobre a morte das 12 pessoas na madrugada de sexta-feira durante uma pré-estreia do filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" em Aurora, no Colorado.

Courtois disse à polícia que assistiu ao mesmo filme no sábado à noite na cidade de Saco, no Maine, com uma pistola carregada na mochila e que na manhã de domingo estava indo para Derry (New Hampshire) com a intenção de balear um ex-patrão.

Na casa de Courtois, os policiais encontraram várias outras armas, inclusive uma metralhadora, e milhares de cartuchos de munição.