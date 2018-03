'Homem de Ferro' está mais perto das telas; veja trailer

Os fãs já podem comemorar. O trailer oficial do O Homem de Ferro já está na rede. A adaptação para o cinema da história em quadrinhos da Marvel Comics chega em produção da Paramount Pictures. Com a direção de Jon Favreau, o elenco tem nomes como Terrence Howard, Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson, Jeff Bridges, entre outros. O filme tem previsão de estréia em 2 de maio. Veja também: Assista o trailer de 'O Homem de Ferro' O Homem de Ferro foi criado por Stan Lee, o mesmo que inventou o Homem Aranha, O Incrível Hulk, X-Men, Quarteto Fantástico, todos publicados pela Marvel Comics, que já anunciou, por meio de seu site, o lançamento na mesma data e na esteira do certeiro sucesso da produção, uma nova revista mensal do personagem The Invincible Iron Man. O bilionário que vai se transformar no Homem de Ferro nas telas do cinema, Tony Stark, será vivido pelo ator Robert Downey Jr. Lembra? Inúmeras prisões por consumo de drogas, um ano de detenção, temporadas em clínicas de reabilitação... Mas um talento reconhecido com uma indicação ao Oscar por um brilhante papel em Chaplin, e por ter atuado em dezenas de filmes, como Boa Noite e Boa Sorte e Beijos e Tiros. O longa vai contar a história de Stark, inventor e industrial bilionário que é seqüestrado durante uma inspeção em uma das fábricas de armas no Vietnã, e forçado a construir uma arma devastadora para seus captores. Porém, com toda sua genialidade, ele criou uma armadura de alta tecnologia e escapou de seu cativeiro. De volta aos Estados Unidos, Stark descobre um maligno complô com implicações mundiais e, para combatê-lo, veste novamente seu traje e adota definitivamente a identidade secreta do Homem de Ferro. A armadura escondia um homem de saúde frágil, por conta de um estilhaço de granada que se alojara perto de seu coração. A Paramount Pictures liberou o primeiro trailer oficial do filme, que é rodado ao som do grupo Black Sabbath.