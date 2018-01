'Homem de Ferro' atualiza herói e o leva ao Afeganistão

A estréia de Homem de Ferro nesta quarta-feira, 30, em todo país, com cópias dubladas e legendadas, dá o pontapé inicial para a temporada de blockbusters de 2008, que inclui filmes como Speed Racer (programado para a próxima semana), o novo Indiana Jones (maio), O Agente 86 (junho) e Batman - O Cavaleiro das Trevas (julho). Veja também: Trailer de 'Homem de Ferro' Homem de Ferro chega aos cinemas cercado de expectativas. Afinal, vem com o selo da Marvel, a mesma gigante do mundo dos quadrinhos responsável pela criação de personagens como Homem-Aranha e Hulk. Mas este personagem difere dos outros em pelo menos um sentido: ele não adquire poderes por acidente genético, químico ou qualquer outro - ele escolhe ser um super-herói. O protagonista foge do estereótipo do jovem adolescente que se descobre poderoso - como o Peter Parker de Homem-Aranha. Tony Stark (Robert Downey Jr) é um sujeito de meia-idade, mulherengo e beberrão, que gosta de curtir a vida. Ele é dono de uma indústria bélica, que por décadas tem suprido o Exército dos Estados Unidos. A guerra é o seu negócio. Como ele costuma dizer, "ficaria sem emprego com a paz". Mas as coisas mudam após uma visita ao Oriente Médio para exibir um novo equipamento aos soldados. Stark é capturado por rebeldes afegãos, que instalam uma bomba em seu peito e o aprisionam em uma caverna. Eles querem que Stark construa a maior arma que já fez. Stark, porém, tem outro plano. Com sucata, constrói uma super armadura, que permite a sua fuga, além de matar muitos de seus sequestradores. Já nos Estados Unidos, ele decide dar novos rumos a sua empresa, e surpreende a todos dizendo que não produzirá mais armas. Quem parece mais irritado com isso é Obadiah Stane (Jeff Bridges), braço direito do protagonista. Arrependido de todo o mal que sua empresa causou para o mundo, Stark começa a aperfeiçoar sua armadura, criando um instrumento mais poderoso, que o levará de um canto a outro para combater seus inimigos. Para isso, contará com a ajuda de sua fiel secretária Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) e do militar Jim Rhodes (Terrence Howard). O filme conta com a produção executiva de Stan Lee, criador do personagem, que também faz uma ponta, como de praxe nas produções baseadas em seus personagens. O roteiro é assinado por quatro profissionais, entre eles Mark Fergus e Hawk Ostby (indicados ao Oscar por Filhos da Esperança). A direção é de Jon Favreau (Um Duende em Nova York), que combina com eficiência efeitos especiais e ação. Porém, a estrela do filme é o Homem de Ferro e seu intérprete, Downey Jr. Ele encontra a dose certa entre sarcasmo e seu jeito de comediante para mostrar o Stark beberrão e falastrão da primeira parte do filme, e depois encarnar o personagem empenhado em seu projeto de construir a arma para salvar o mundo.