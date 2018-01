'Homem de Ferro 3' é o campeão de bilheteria em 2013 nos EUA e Canadá

"Homem de Ferro 3", da Walt Disney, foi o maior sucesso de bilheteria de 2013 no mercado da América do Norte, que nesta estatística inclui Estados Unidos e Canadá, com arrecadação de 409 milhões de dólares, e é um dos quatro filmes da Disney entre as produções com maior venda de ingressos de cinema no ano, de acordo com a Rentrak.

"Homem de Ferro 3", que tem Robert Downey Jr. no papel do industrial Tony Stark e seu alterego dentro da armadura de ferro, terminou um pouco à frente do filme de ação "Jogos Vorazes: Em Chamas", da Lions Gate Entertainment, que arrecadou 398,4 milhões de dólares, segundo o instituto de pesquisas do setor de entretenimento.

O filme de animação da Universal Pictures "Meu Malvado Favorito 2" ficou em terceiro, com 367,8 milhões de dólares, e "O Homem de Aço", do estúdio Warner Brothers, da Time Warner, em quarto, com 291 milhões de dólares.

A Warner Brothers, cujo filme "Gravidade" também ficou entre os dez de maior vendagem de ingressos, terminou o ano com 17 por cento do recorde de 10,9 bilhões de dólares em vendas de ingressos em 2013, em primeiro lugar entre os estúdios de Hollywood e à frente da Disney, que ficou com 15,7 por cento, informou a Rentrak.

Os filmes de animação da Disney "Frozen - Uma Aventura Congelante" e "Universidade Monstros" e o de fantasia "Oz, Mágico e Poderoso" também ficaram entre os dez de maior bilheteria no ano.