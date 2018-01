'Homem-Aranha' se torna a 4ª estreia do ano a superar 100 milhões de dólares

LOS ANGELES - Homem-Aranha: De Volta ao Lar é a quarta estreia do ano a ultrapassar a barreira dos US$ 100 milhões, neste caso alcançando os US$ 117 milhões, informou nesta segunda-feira o site especializado Box Office Mojo.

Com o bom resultado no fim de semana de lançamento, o filme repete os feitos de A Bela e a Fera, Guardiões da Galáxia Vol. 2 e Mulher-Maravilha.

Esta é uma das estreias mais potentes da história da Sony Pictures e a segunda mais forte de qualquer filme protagonizado pelo super-herói aracnídeo após Homem-Aranha 3, que faturou US$ 151,1 milhões em 2007.

Tom Holland foi o escolhido para interpretar o Homem-Aranha no filme dirigido por Jon Watts. O elenco ainda conta com Michael Keaton, Gwyneth Paltrow, Donald Glover e Robert Downey Jr., novamente como o Homem de Ferro.

No novo longa-metragem, o jovem Peter Parker (Holland) tenta conciliar a vida de estudante com as aventuras de super-herói, para nas quais conta com Tony Stark (Downey Jr.) como mentor e conselheiro.

O segundo lugar do fim de semana ficou com Meu Malvado Favorito 3, com US$ 34 milhões. Dirigido por Pierre Coffin e Kyle Balda, a animação mostra como Gru (com a voz de Steve Carell na versão original) conhece o irmão perdido, Dru, e lado a lado combatem o supervilão Bratt, uma antiga estrela infantil da televisão que fracassa e clama vingança contra Hollywood.

Na terceira posição aparece o filme de ação Em Ritmo De Fuga, com US$ 12,8 milhões. Escrito e dirigido por Edgar Wright, o longa conta como um jovem amante da música e com grande talento para dirigir (Ansel Elgort) conhece a menina dos seus sonhos (Lily James) enquanto trabalha para criminosos com os quais deve cometer uma série de assaltos antes de ser liberado de suas funções.

O quarto posto ficou com Mulher-Maravilha, com US$ 10,1 milhões. O filme, protagonizado por Gal Gadot e Chris Pine, conta a origem da super-heroína desde que era conhecida simplesmente como princesa Diana até que conhece um piloto e decide lutar no esquadrão aliado da I Guerra Mundial.

Por último, Transformers: O Último Cavaleiro ocupou a quinta posição, com US$ 6,3 milhões. No novo filme da franquia, após o desaparecimento de Optimus Prime, começa uma nova guerra entre Transformers e Decepticons com humanos envolvidos e uma nova ameaça de destruir o mundo, o que tentará ser impedido pelos personagens de Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Anthony Hopkins e Isabela Moner.