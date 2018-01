Homem-Aranha estreia em Universo Marvel com filme 'De Volta ao Lar'

LOS ANGELES - Fãs subiram pelas paredes quando as estrelas do filme Homem-Aranha: De Volta ao Lar entraram pela primeira vez na série de títulos do Universo Cinematográfico Marvel, que tem dominado a bilheteria mundial por anos.

O ator britânico Tom Holland, que interpreta o super-herói, apareceu na estreia acompanhado de um ator totalmente fantasiado de homem-aranha que ficou deitado no capô de um carro performando saltos mortais para o público.

"Eu acho que eu percebi a responsabilidade de ser um modelo para crianças em todo o mundo", disse Holland a repórteres, acrescentando que o lema do personagem de que "grandes poderes trazem grandes responsabilidades" está em sintonia com seu pensamento.

O filme é o primeiro em que o Homem-Aranha, um dos personagens mais populares da Marvel, comprada pela Disney, protagoniza uma história que se passa no Universo Cinematográfico Marvel.

Kevin Feige, presidente dos Estúdios Marvel, advogou para incluir o Homem-Aranha na esfera comandada pela Disney.

"Agora nós temos pela primeira vez o Homem-Aranha no Universo Marvel, onde ele pertence", afirmou durante a estreia, acrescentando "Eu ainda estou meio que me beliscando. Eu não posso acreditar. Eu não posso acreditar que nós estamos estreando o filme hoje e eu não posso esperar para que as pessoas o vejam".

O filme conta com o Homem de Ferro, Robert Downey Jr., outro personagem essencial no Universo Cinematográfico Marvel, que aparece em diversos filmes da série, como coadjuvante ao lado de Holland.

Homem-Aranha: De Volta ao Lar estreia nos cinemas da Europa no dia 5 de julho e nos Estados Unidos no dia 7 de julho.