'Homem-Aranha: De volta ao lar' ganha trailer; assista

Homem-Aranha: De volta ao lar, filme que marca o recomeço da franquia do super-herói da Marvel, ganhou na madrugada desta sexta-feira, 9, seu primeiro trailer. O longa é o segundo reboot da história do personagem, que já foi interpretado por Tobey Maguire nos três longas lançados entre 2002 e 2007 e, mais tarde, por Andrew Garfield nos filmes de 2012 e 2014. Homem-Aranha: De volta ao lar tem estreia prevista para julho de 2017 no Brasil.

Peter Parker, desta vez, será vivido por Tom Holland. Ele, novamente, terá de lidar com sua recém-descoberta identidade. Entusiasmado pela experiência com os Vingadores em Capitão América: Guerra Civil - filme que apresentou a versão de Holland do herói -, ele volta à casa onde vivia com sua tia May (Marisa Tomei) e tentar retomar a rotina, sob o olhar de seu novo mentor, Tony Stark (Robert Downey Jr.).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Tudo muda quando Peter se vê cara a cara com o vilão Abutre, interpretado no novo filme por Michael Keaton. O ator foi indicado ao Oscar em 2015 pelo papel de um astro de Hollywood famoso por viver um super-herói em Birdman.