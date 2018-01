Hollywood se rebela contra hegemonia branca do Oscar 2016

A falta de diversidade entre os atores e atrizes indicados para a próxima cerimônia do Oscar tem causado um verdadeiro terremoto em Hollywood, onde nesta terça-feira, 19, as vozes indignadas continuavam subindo.

Pelo segundo ano consecutivo, nenhum artista nem diretor negro estará na disputa por uma estatueta dourada e as redes sociais fervem com a hashtag #OscarsSoWhite (Oscar muito branco, em inglês).

Os membros da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana deixaram de fora da corrida Will Smith (Concussion), Idris Elba (Beasts Of No Nation), Michael B. Jordan (Creed) e os protagonistas de Straight Outta Compton.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A controvérsia atingiu o ápice quando a presidente da Academia, Cheryl Boone Isaacs, deu um passo adiante para reconhecer sua decepção diante do panorama apresentado pela mais prestigiosa premiação do cinema mundial.

"Eu estou envergonhada e frustrada com a falta de diversidade", disse Boone Isaacs em comunicado. "Este é um debate difícil, mas importante, e é hora de fazer grandes mudanças", reconheceu.

Desde que assumiu a presidência da Academia em 2013, Cheryl Boone Issacs estimula a diversidade, mas ela admitiu que "a mudança não chega tão rápido quanto desejamos. Devemos fazer mais, melhor e mais rápido".

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Eu estou envergonhada e frustrada com a falta de diversidade E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

Nos próximos dias, a organização vai revisar o processo de candidatura de novos membros "para conseguir a tão necessária diversidade", segundo prometeu a presidente.

A Academia é formada por 6.000 membros, entre os quais 94% são brancos e a maioria homens, enquanto os negros e os latinos representam cerca de 2%, segundo o jornal Los Angeles Times.

George Clooney, incomodado. A reação de Boone Isaacs foi fruto da mobilização inédita de inúmeras estrelas de Hollywood, irritadas pela hegemonia de intérpretes brancos nas categorias principais.

George Clooney, vencedor de dois Oscars, foi o último a dizer em voz alta que a indústria do entretenimento está caminhando "na direção errada".

"Se olharmos 10 anos atrás, a Academia fazia melhor", disse Clooney nesta terça-feira à revista Variety. "Mas eu não acho que é um problema de quem escolhemos, mas um problema de oferta: qual é o espaço dado às minorias nos filmes, especialmente nos filmes de qualidade?" questionou. "Os cidadãos norte-americanos têm razão quando dizem que a indústria não os representa bem", completou.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Os cidadãos norte-americanos têm razão quando dizem que a indústria não os representa bem E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313

O cineasta Spike Lee protagonizou até agora a crítica mais contundente ao anunciar na segunda-feira, 18, que irá boicotar a entrega de prêmios de 28 de fevereiro no teatro Dolby de Los Angeles.

"Como é possível que, pelo segundo ano consecutivo, os 28 aspirantes às categorias de ator e atriz (principal e coadjuvante) sejam todos brancos?", escreveu em carta aberta que publicou no Instagram.

Em uma atitude separada, a atriz Jada Pinkett Smith (esposa de Will Smith) anunciou em um vídeo que também não assistirá à premiação.

"Implorar reconhecimento ou inclusive pedir nos tira dignidade e poder, e nós somos um povo digno e poderoso", afirmou. "Hey, Chris", completou, em referência ao apresentador do Oscar em 2016, o humorista negro Chris Rock, "não estarei na premiação da Academia e nem vou assistir, mas não posso imaginar ninguém melhor para fazer este trabalho este ano que você, amigo. Boa sorte".

David Oyelowo, Don Cheadle e Cuba Gooding Jr. são outros dos artistas negros mais reconhecidos em Hollywood que criticaram a lista de indicados.

Spike Lee, que recebeu no ano passado um Oscar honorário por sua carreira como diretor e ator, chamou a atenção dos executivos que dirigem os estúdios de Hollywood pela ausência de minorias na competição pelo Oscar.

"Gente, a verdade é que não estamos nesses estúdios. E até que as minorias não estejam, os indicados ao Oscar continuarão sendo brancos como leite", escreveu.