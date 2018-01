Hollywood produz vários filmes sobre o Iraque Hollywood começa a dirigir seu olhar para o Iraque e prepara uma série de filmes dedicados ao conflito bélico nessa região. O diretor norte-americano Ron Howard estará à frente do filme Last Man Home, que conta a história de um soldado norte-americano desaparecido na primeira Guerra do Golfo. O ator Harrison Ford também está rodando No True Glory: The Battle for Fallujah, enquanto a produção Stop-Loss encontra-se em sua fase de pré-produção. Esta última mostra um soldado que se nega a voltar a combater no Iraque após tirar licença e refugiar-se em sua casa. O ator Samuel Jackson aceitou participar da produção de um outro filme, ainda sem nome definido, baseado também na guerra do Iraque, no papel de um médico militar.