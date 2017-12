Hollywood prevê bilheteria recorde de US$10 bilhões em 2009

Os estúdios começaram o ano superando em janeiro o marco de 1 bilhão de dólares pela primeira vez na história, e este mês ainda estão previstos blockbusters como "Avatar", "Sherlock Holmes" e "Simplesmente Complicado".

Até a terça-feira, segundo a firma Hollywood.com Box Office, foram comprados ingressos no valor de 9,67 bilhões de dólares nos cinemas da América do Norte.

A firma disse que o recorde de 2007 deve ser superado na quarta-feira, com Hollywood tendo bons retornos durante a recessão, que, como em tempos de recessão anteriores, viu os consumidores lotarem os cinemas em busca de diversão relativamente barata.

O total da bilheteria norte-americana no ano passado chegou a 9,63 bilhões de dólares.

"A economia global sofreu um grande golpe. No momento em que os conglomerados que são donos de estúdios de cinema passam por dificuldades, esse é um ponto animador no meio da equação", disse Paul Dergarabedian, da Hollywood.com Box Office.

A empresa prevê que os gastos com ingressos de cinema nos EUA e Canadá cheguem a 10,6 bilhões de dólares para todo o ano de 2009.

As bilheterias foram beneficiadas por grandes lançamentos como "Transformers - A Vingança dos Derrotados", o maior sucesso do ano, com 402 milhões de dólares vendidos nos EUA e Canadá.

O segundo maior sucesso até agora foi "Harry Potter e o Enigma do Príncipe", que rendeu 301 milhões de dólares. E o romance vampiresco "Lua Nova" teve a terceira maior estreia de todos os tempos nos EUA e Canadá.

Alguns dos sucessos inesperados do ano foram "Atividade Paranormal", da Paramount Pictures (107 milhões de dólares), e "Se Beber, Não Case" (277 milhões) e "The Blind Side" (131 milhões até agora), ambos da Warner Bros.

O total arrecadado em 2009 foi beneficiado por um aumento de 28 por cento em relação ao ano anterior no preço dos ingressos, que hoje custam em média 7,46 dólares.

A expectativa é que o número total de ingressos vendidos suba de 1,3 bilhão em 2008 para 1,4 bilhão este ano. Mas esse número não deve quebrar o recorde de 1,6 bilhão de ingressos vendidos em 2002.

Juntos, EUA e Canadá respondem por 35 por cento das bilheterias mundiais, razão pela qual constituem o maior mercado de cinema no mundo, segundo a Hollywood.com Box Office.

Não foram divulgados os números relativos às bilheterias no resto do mundo.