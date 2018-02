Hollywood prepara filme sobre a trajetória de Lionel Messi, diz revista

A Epic Pictures Group prepara um filme sobre a vida do astro Lionel Messi, projeto que pode estrear nos cinemas pouco antes da Copa do Mundo de 2014, publicou na terça-feira, 7, o site da revista Variety.

A produção, que terá um tom ao estilo da saga Rocky, estrelada Sylvester Stallone, segundo a publicação, será baseada na biografia Messi escrita pelo italiano Luca Caioli.

Os diretores da produtora, Patrick Ewald e Shaked Berenson, negociam com roteiristas e diretores para tocarem o projeto, que deverá entrar em cartaz em junho de 2014, mês de início do Mundial, que acontecerá no Brasil.

Os produtores pretendem focar a história na infância de Messi, de origem humilde, e na sua superação por conta de suas limitações físicas, principalmente a sua baixa estatura, até se tornar um dos melhores jogadores de todos os tempos.

"O objetivo é fazer um filme poderoso e positivo, que deixe o público com uma sensação de inspiração e de que pode acreditar nos seus sonhos, mesmo que pareçam impossíveis", contou Ewald.