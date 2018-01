Hollywood planeja homenagens a Robert Altman Três meses após a morte de Robert Altman, aos 81 anos de idade, foram anunciadas várias homenagens ao cineasta de espírito independente, de acordo com a revista Hollywood Reporter. A Film Independent, organizadora do anual Independent Spirit Awards, o "Oscar" do cinema de arte, criou o prêmio Robert Altman, que será dado ao elenco e diretor de um filme. O primeiro Robert Altman Award será entregue em 2008. Na cerimônia do Independent Spirit Awards que terá lugar em Santa Monica no dia 24, onde Altman estará competindo pelo prêmio de melhor diretor com seu último filme, A Última Noite, o cineasta também receberá um troféu honorário "pelo conjunto de sua obra e sua contribuição para o gênero dos filmes com grande elenco." Helen Mirren, Robert Downey Jr., Elliott Gould, Christopher Guest, Sally Kellerman, Andie MacDowell e John C. Reilly estão entre os atores que devem render homenagem a Altman na cerimônia. Homenagens religiosas em memória do diretor foram programadas para o dia 20, em Nova York, e 4 de março, em Los Angeles. A de Nova York terá a presença de colaboradores de Altman como Bob Balaban, Harry Belafonte, Kevin Kline, Julianne Moore, Tim Robbins, Alan Rudolph, Joan Tewkesbury, Lily Tomlin e Gary Trudeau. Os filhos de Altman, Michael, Stephen, Robert Reed e Matthew, vão participar da cerimônia, e devem apresentar-se Annie Ross, William Bolcom, Elvis Costello e a Kansas City Orchestra. A homenagem em memória de Altman em Nova York está marcada para às 12 horas do dia 20, no Majestic Theater, na Broadway. O de Los Angeles será às 14 horas de 4 de março, no DGA Theater. Diretor de filmes como M.A.S.H, Nashville e O Jogador, Robert Altman recebeu um Oscar honorário no ano passado por "uma carreira que repetidas vezes reinventou o cinema como forma de arte e inspirou tanto cineastas quanto o público". Altman morreu em novembro de complicações decorrentes do câncer.