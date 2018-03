Hollywood homenageia Debbie Reynolds e Carrie Fisher

Uma cerimônia emocionante em homenagem às atrizes Debbie Reynolds e Carrie Fisher, mãe e filha, reuniu centenas de parentes, amigos e fãs no sábado em Hollywood.

O comediante Dan Aykroyd e o cantor James Blunt, entre outras estrelas, participaram na homenagem no cemitério Forest Lawn.

Mãe e filha, que morreram em um intervalo de apenas um dia, estão sepultadas lado a lado.

Blunt, amigo de Fisher, que ficou famosa como a princesa Leia de Star Wars, escreveu uma canção especial para a cerimônia: I'm Here to Let You Go.

A homenagem incluiu a projeção de fotos que retratavam as carreiras e momentos importantes da vida privada das duas atrizes, ao som da trilha sonora de Star Wars, composta por John Williams.

Dan Aykroyd, que namorou Carrie Fisher nos anos 1970, leu um texto, enquanto a atriz canadense Ruta Lee interpretou uma canção em homenagem a Reynolds.

Todd Fisher, filho de Debbie Reynolds e irmão de Carrie Fisher, lembrou vários momentos da vida das duas atrizes, provocando risadas e lágrimas de todos.

Os fãs foram obrigados a ficar na fila por várias horas para participar da cerimônia, que também teve a presença do célebre personagem de "Star Wars" R2D2. Muitos admiradores usavam pulseiras com a frase "Debbie e Carrie para sempre em nossos corações".

Debbie Reynolds, famosa por seu papel em "Cantando na Chuva", faleceu em 28 de dezembro de 2016 aos 84 anos, depois de sofrer um AVC um dia após a morte da filha.

Fisher faleceu em 27 de dezembro, depois de sofrer um infarto durante um voo entre Londres e Los Angeles quatro dias antes.