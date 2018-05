Hollywood flexibiliza número de indicados ao Oscar de Melhor Filme

MADRID - A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood decidiu alterar o número de produções indicadas ao Oscar de Melhor Filme, categoria que a partir da próxima edição poderá ter entre cinco e dez candidatos.

A decisão ocorre dois anos depois de a Academia ampliar de cinco para dez o número exato de filmes indicados à categoria mais cobiçada do prêmio. Durante as sete primeiras décadas do Oscar, apenas cinco filmes eram selecionados para a categoria de Melhor Filme.

"Uma indicação para Melhor Filme deve ser prova de um mérito extraordinário. Se só houver oito filmes que realmente mereçam esta honra em um determinado ano, não devemos nos sentir na obrigação de arredondar o número", explicou Bruce Davis, diretor-executivo da Academia, em comunicado de imprensa.

O número de filmes candidatos ao Oscar não será anunciado até janeiro, data tradicional em que a Academia divulga os indicados para todas as categorias.