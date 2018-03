Hollywood fica em segundo plano no Festival de Veneza Os grandes estúdios de Hollywood ficarão em segundo plano no Festival de Cinema de Veneza este ano, cuja competição principal dará destaque ao cinema americano independente, produções italianas e animações japonesas. O diretor do festival, Marco Mueller, disse que a presença menor de Hollywood se deve em parte à greve de 14 semanas dos roteiristas, que terminou em fevereiro e levou ao adiamento do lançamento de alguns filmes. "Alguns dos filmes que normalmente estariam prontos em tempo para Veneza agora só serão lançados em dezembro ou depois", disse Mueller em coletiva de imprensa em que anunciou a programação da 65a edição do festival. No ano passado, filmes americanos e britânicos dominaram a competição principal, formando quase metade dos trabalhos participantes. Este ano, apenas cinco filmes falados em inglês, todos produções americanas, vão competir pelo prêmio máximo do festival de cinema mais antigo do mundo. Entre eles está "Rachel Getting Married", de Jonathan Demme, com Anne Hathaway e Debra Winger na história de uma ex-modelo que volta para casa para o casamento de sua irmã depois de passar dez anos entrando e saindo de clínicas de reabilitação. Os outros filmes americanos na competição principal, todos de diretores novatos ou menos conhecidos, incluem "The Burning Plain", drama familiar com Kim Basinger e Charlize Theron, e "The Wrestler", com Mickey Rourke no papel principal. Itália e Japão têm presença grande entre os 21 filmes da competição principal, com quatro e três filmes respectivamente. Dois dos trabalhos japoneses são de animação, incluindo "Ponyo on Cliff by the Sea", de Hayao Miyazaki. O Brasil aparece na competição como co-produtor de dois filmes: "BirdWatchers", em co-produção com a Itália e dirigido pelo italiano Marco Bechis, e "Plastic City", em co-produção com China, Hong Kong e Japão. Fora de competição está o novo filme de José Mojica Marins, "Encarnação do Demônio". "Burn After Reading", dos diretores premiados com o Oscar Joel e Ethan Coen, vai inaugurar a maratona cinematográfica de 11 dias em 27 de agosto. O filme será mostrado fora da competição. O filme, estrelado por George Clooney e Brad Pitt, deve atrair para o tapete vermelho de Veneza algumas das celebridades que são cruciais para o sucesso de qualquer festival. Os veteranos cineastas Manoel de Oliveira, que completa 100 anos este ano, e Mario Monicelli vão apresentar dois curtas no festival, que tradicionalmente combina filmes de arte com celebridades de primeira linha. Pelo segundo ano consecutivo, o prêmio não oficial de filme mais longo ficará com o diretor filipino Lav Diaz, cujo "Melancolia" tem sete horas e meia de duração.