Hollywood fecha 2009 com bilheteria de US$ 10 bi

As plateias americanas deram um presente antecipado de Natal a Hollywood - as bilheterias de cinema nos EUA e Canadá devem superar pela primeira vez, na noite de terça-feira, o marco de US$ 10 bilhões acumulados no ano.

Sucessos como Transformers 2: A Vingança dos Derrotados e Lua Nova fizeram com que as bilheterias deste ano já superem os 9,63 bilhões de dólares acumulados em 2008.

Fora dos EUA e Canadá, o faturamento atingiu 15 bilhões de dólares, alta de cerca de 5 por cento em relação a 2008, mostrando a força desse entretenimento relativamente barato numa época de recessão, segundo observadores.

"Nesta era atual, onde a criação de empregos é tão crítica, nosso setor é um que está mostrando alguns grandes benefícios nesta economia, em parte por causa do crescimento do mercado internacional", disse Dan Glickman, presidente e executivo-chefe da MPA, entidade que reúne os grandes estúdios.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a associação, Hollywood gerou um superávit comercial de 11,7 bilhões de dólares para os EUA em 2008.

A empresa de monitoramento Hollywood.com Box Office disse que no domingo faltavam apenas 36 milhões de dólares para que EUA e Canadá superassem a marca dos 10 bilhões de dólares.

Na segunda-feira, puxados por Avatar, as bilheterias venderam mais 29 milhões de dólares em ingressos, o que faz com que a marca dos 10 bilhões seja fatalmente alcançada na terça-feira à noite.

Com a movimentação da temporada de Natal, o ano deve fechar em torno de 10,4 bilhões de dólares, segundo Paul Dergarabedian, presidente da Hollywood.com Box Office. No ano passado, esta época teve um faturamento de 76 milhões de dólares, e neste ano está previsto o lançamento de alguns filmes de sucesso, como Sherlock Holmes, Alvin e os Esquilos 2 e Simplesmente Complicado.

Até domingo, a Warner Bros, do grupo Time-Warner, liderava o mercado, com 19,6 por cento da arrecadação, segundo a empresa de pesquisas Rentrak Corporation.

Seis estúdios de Hollywood dominam as bilheterias mundiais, e 19 dos 20 filmes mais vistos no ano passado eram norte-americanos.

Jack Kyser, economista fundador da Corporação para o Desenvolvimento Econômico do Condado de Los Angeles, que acompanha o setor cinematográfico, disse que o filme americano deve continuar fazendo sucesso no exterior.

"Como você tem consumidores de uma classe média emergente no mundo todo, isso significa que haverá uma crescente demanda por entretenimento filmado."