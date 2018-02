Hollywood eterniza a pata do cão Uggie, de 'O Artista' Uggie, o terrier que conquistou plateias do mundo todo em "O Artista", se tornou na segunda-feira o primeiro cão a deixar sua marca na calçada em frente ao famoso Teatro Chinês Grauman's, em Hollywood, onde as mãos de Marilyn Monroe, Clark Gable e outros ídolos já foram eternizadas.