Hollywood esquenta com indicações do Oscar e o Globo de Ouro

Com as indicações ao Oscar na quinta-feira, a cerimônia dos Globos de Ouro em Beverly Hills, no domingo, e as entregas dos prêmios People's Choice e Critics Choice, nesta quarta e quinta, estrelas, especialistas e fãs terão o melhor do cinema para saborear.

O cronograma já apertado de premiações ganhou um novo visual este ano, com as indicações ao Oscar sendo anunciadas antes da cerimônia anual dos Globos de Ouro, e não depois.

"Isto é parcialmente uma tentativa de diminuir o impacto dos Globos por parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas", afirmou Pete Hammond, colunista de premiações do site de entretenimento Deadline.com.

"Eu acho que a Academia fica muito frustrada que, quando chega a vez do Oscar em fevereiro, houve tantas entregas de prêmios e discursos, que um pouco do brilho é perido. Esta é uma maneira de roubar a atenção de volta", disse Hammond à Reuters.

Seis filmes e alguns atores estão comandando o burburinho das disputas desta semana, com os resultados devendo reduzir a gama de favoritos para a glória do Oscar em 24 de fevereiro.

"A Hora Mais Escura", o controverso filme de Kathryn Bigelow sobre a caçada de uma década a Osama bin Laden; o drama sobre reféns no Irã "Argo"; o musical épico "Os Miseráveis"; o drama presidencial "Lincoln"; o novo filme violento de Quentin Tarantino "Django Livre" e a comédia "O Lado Bom da Vida" são apostas para nomeações ao Oscar na manhã de quinta-feira.

DISPUTA ACIRRADA, EXCETO PARA DANIEL DAY-LEWIS

Todos os seis filmes também estão na corrida para levar para casa o Globo de Ouro no domingo, em uma disputa que os especialistas afirmam estar muito acirrada em todas as categorias, exceto uma.

Uma aposta certeira é de que o britânico Daniel Day-Lewis vai ganhar o Globo de Ouro por sua atuação tranquila, mas forte, como o presidente dos EUA Abraham Lincoln. E o mesmo deve se repetir no Oscar, segundo críticos das premiações.

Já as demais categorias estão indefinidas.

"Eu posso ver a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood (HFPA) espalhando seus prêmios em torno de muitos filmes diferentes para os Globos de Ouro", disse Dave Karger, correspondente-chefe de filmes da Fandango.

"Se isso acontecer, vai mostrar quão amplo e equilibrado está o terreno este ano. Não há um ou dois filmes no topo, mas cinco ou até seis, e eu não me lembro de um ano assim."

"Lincoln" e "Argo" parecem ser os favoritos para o Globo de Ouro de melhor drama, mas "Django Livre", que obteve surpreendentes cinco indicações da HFPA, poderia causar uma surpresa.

"'Django Livre' é uma aposta arriscada. Ainda precisamos ver o quanto a Academia vai adorá-lo", disse Karger. "A aposta segura é em 'Lincoln'".

Os prêmios People's Choice nesta quarta-feira são votados pelos fãs e tendem a premiar as estrelas de filmes de grande sucesso como "Jogos Vorazes" e "Os Vingadores", em vez de filmes favorecidos pelos roteiristas ou eleitores do Oscar.

"Lincoln" lidera todas as nomeações para os Prêmios Critics Choice, com um recorde de 13 indicações, à frente de "Os Miseráveis", com 11. Esses prêmios serão entregues na noite de quinta-feira pela Associação de Críticos de Cinema (BFCA), que representa mais de 270 críticos de rádio, televisão e sites dos EUA.