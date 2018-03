Hollywood demonstra apoio a cineastas iranianos detidos

O comunicado referia-se às detenções em setembro de 2011 do produtor Katayoun Shahabi, dos diretores Naser Saffarian, Hadi Afarideh, Mojtaba Mirtahmasb e Shahnam Bazdar e do documentarista Mohsen Shahrnazdar por trabalhos que eles teriam realizado para a BBC.

Safarian e Shahrnazdar já foram libertados, mas ainda não se sabe o destino dos outros, segundo o Daily Variety.

Os grupos também apontaram para a situação do aclamado diretor Jafar Panahi, que está em prisão domiciliar, e da atriz Marzieh Vafamehr, que foi condenada a 90 chicotadas por autoridades iranianas.

"Nós nos unimos aos colegas em todo o mundo para pedir a segurança, a libertação e o retorno desses cineastas ao trabalho", afirmou em comunicado a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, que entrega o Oscar, o prêmio mais importante da indústria.

Entre os outros grupos que apoiaram o comunicado estavam o Sindicato dos Diretores dos Estados Unidos (Directors Guild of America), o Sindicato dos Atores (Screen Actors Guild), o Sindicato dos Produtores dos Estados Unidos (Producers Guild of America), o Sindicato dos Roteiristas dos Estados Unidos (Writers Guilds of America), o Sindicato dos Editores (American Cinema Editors) e a Sociedade Americana de Cinematógrafos.

"Esperamos que o governo iraniano liberte esses cineastas e reconheça que seus trabalhos criativos podem apenas fortalecer e enriquecer a sociedade iraniana", disse o Sindicato dos Diretores.

(Reportagem de Bob Tourtellotte)