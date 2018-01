Hollywood começa temporada de premiações de 2014 com Globo de Ouro

Duas histórias americanas completamente diferentes lideram as nomeações para a premiação dos 71º Golden Globe Awards, com sete nomeações cada - a brutal representação da escravidão pré-Guerra Civil, "12 Years a Slave" e "American Hustle" - uma trama de corrupção dos anos 70. Eles vão competir pelo prêmio de melhor filme em diferentes categorias, drama e comédia ou musical, respectivamente.

"Gravity," estrelado por Sandra Bullock como uma astronauta perdida no espaço e na vida, também aparece no topo das previsões dos especialistas e pode significar um desafio para "12 Years a Slave" na corrida pelo prêmio mais cobiçado da noite: melhor drama.

Golden Globes também são distribuídos para a televisão, onde dramas consagrados como "Breaking Bad" e "Downton Abbey" vão competir com programas similares como o recém-chegado "House of Cards" do Netflix.

As indicações aos Golden Globes, escolhidas pelos cerca de 90 jornalistas da Hollywood Foreign Press Association, têm grande influência na corrida pelos prêmios da temporada, já que a agitação em torno dessas primeiras honrarias influenciam os membros da Academy Of Motion Pictures and Arts and Sciences, em sua votação para os Oscars, que serão entregues no dia 2 de março.

"Podemos ver o eleitor do Oscar que começa a ver a agitação crescendo em torno de ‘12 Years a Slave,' e que estava apreensivo em pegar a cópia em DVD para assistir ao filme," disse Keith Simanton, editor geral do site de cinema IMDB.

"Mas ele pega o DVD e diz para sua mulher, "Talvez devêssemos assisti-lo."

As indicações ao Oscar serão anunciadas na quinta-feira, mas a votação já terminou. Os Globes têm uma atuação mista quando se trata de prever quem ficará com o Oscar de melhor filme, embora o vencedor do melhor drama do ano passado, "Argo," também tenha ficado com o Oscar de melhor filme.

Os Golden Globes se seguem a um ano muito bom para o cinema, tanto comercialmente quanto em termos de crítica. As rendas das bilheterias americanas atingiram um valor recorde de 10.9 bilhões de dólares em 2013 e os principais desempenhos foram além dos típicos filmes de ação de grande sucesso e incluíram filmes aclamados como "Gravity".