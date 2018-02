Hollywood anuncia nesta quinta-feira os indicados para o Oscar

Nesta quinta-feira, 15, às 11h20 no Brasil, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas divulga, de Los Angeles, os artistas e técnicos que vão concorrer aos prêmios para os melhores do cinema em 2014. É o pré-Oscar. A premiação será em 22/2. No domingo (11), houve a premiação do Globo de Ouro, atribuído pela Associação dos Correspondentes Estrangeiros de Hollywood – o prêmio da crítica. O Oscar é o reconhecimento da indústria. Já houve tempo em que o Globo de Ouro era tido como prévia do Oscar. Hoje, é preciso esperar pelos prêmios dos sindicatos para cravar as apostas. Dificilmente os grandes vencedores do Globo de Ouro ficarão de fora do Oscar de 2015.

Boyhood – Da Infância à Juventude, de Richard Linklater, que venceu o Globo de Ouro de drama, e O Grande Hotel Budapeste, de Wes Anderson, a melhor comédia (ou musical), com certeza estarão entre os indicados para melhor filme – com Birdman, de Alejandro González-Iñárritu. Cinco dramas e cinco comédias (ou musicais) concorrem no Globo de Ouro. No Oscar, são nove filmes – A Teoria de Tudo, de James Marsh, e Selma, de Ava DuVernay, estarão entre esses nove. A dúvida é se Hollywood deixará de fora Invencível, de Angelina Jolie. Se isso ocorrer, a Academia seguirá o Globo de Ouro dando ouvidos aos críticos que, no Brasil, inclusive, têm coberto o belo filme de pancadas.

Eddie Redmayne e Michael Keaton ganharam os Globos de Ouro de drama e comédia, por A Teoria de Tudo e Birdman e estarão entre os cinco indicados para ator, com certeza. É cedo para cravar a aposta, mas Redmayne deve(ria) ser o vitorioso. É genial como Stephen Hawkins. Jake Gyllenhaal, por O Abutre; Steve Carrell, Foxcatcher; e Benedict Cumberbatch, por O Jogo da Imitação, devem completar a lista. Os 5 são finalistas ao SAG Award, o prêmio do sindicato, que misturou indicados de comédia e drama no Globo de Ouro. Para as indicações de atriz, o SAG repetiu a lista de melhor atriz de drama no Globo de Ouro. Deverão ser elas as concorrentes ao Oscar de atriz – Julianne Moore, que já venceu, por Still Alice/Para Sempre Alice; Reese Whiterspoon, por Livre; Jennifer Aniston, Cake; Felicity Jones, A Teoria de Tudo; e Rosamund Pike, Garota Exemplar.

A dúvida é – se prevalecer a tendência do SAG, Amy Adams, que levou o Globo de Ouro de comédia por Grandes Olhos, ficará de fora, e isso não é provável. Qual das 5 sairia para abrigar seu nome? J.K. Simmons é indicação certeira para coadjuvante masculino, por Whiplash. O russo Leviathan, que ganhou o Globo de Ouro de filme estrangeiro, deve disputar o prêmio com o polonês Ida e outros três indicados. O argentino Relatos Selvagens estará entre eles?

‘Estado’ vai fazer cobertura ao vivo

