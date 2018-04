Hollywood anuncia filmagem de 'O Hobbit' após embate legal

"O Hobbit" é um livro de Tolkien de 1937 sobre um pequeno ser chamado Bilbo Baggins que se envolve na busca de um tesouro, e arma o cenário para a trilogia "O Senhor dos Anéis", épico de magia e guerra.

A saga "O Senhor dos Anéis" foi transformada em três filmes, lançados entre 2001 e 2003 pelo estúdio New Line, que arrecadaram cerca de 2,9 bilhões de dólares mundialmente, e se espera que "O Hobbit" seja um êxito semelhante.

Mas em fevereiro de 2008 os representantes do espólio de Tolkien entraram com um processo contra o New Line, clamando mais de 150 milhões de dólares de lucros da trilogia dos "Anéis" que diziam lhe ser devidos.

O processo também pretendia evitar a filmagem de "O Hobbit", que agora será transformado em dois filmes por Guillermo del Toro, o cineasta de "O Labirinto do Fauno" e "Hellboy".

Os termos financeiros do acordo não foram divulgados, mas o filho do escritor Christopher Tolkien disse em um comunicado que como resultado do acordo "a New Line agora pode levar adiante as filmagens de 'O Hobbit'".

A editora HarperCollins Publishers Ltd, que publica as obras de Tolkien, se uniu aos curadores no processo. O Fundo Tolkien, uma instituição de caridade ligada ao espólio do autor, doou mais de 8 milhões de dólares nos últimos cinco anos.

(Reportagem de Alex Dobuzinskis)