'Hoje Eu Quero Voltar Sozinho' e 'O Jogo da Imitação' são indicados ao prêmio Glaad

O cantor britânico Sam Smith, o suspense histórico O Jogo da Imitação e as séries Transparent, Game of Thrones e Orange is the New Black estão entre os indicados nesta quarta-feira aos prêmios Glaads, em sua 26ª edição - ao lado do filme brasileiro Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, de Daniel Ribeiro, que concorre à categoria de Melhor Filme fora do circuito comercial.

A organização norte-americana de defesa de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros Glaad afirmou que melhoraram as condições de igualdade e visibilidade em que a comunidade LGBT é retratada na mídia. "Foi um bom ano para a representação LGBT na mídia, especialmente na televisão e para a comunidade transgênero", disse Nick Adams, diretor de comunicações e projetos especiais da Glaad.

A entidade anunciou os 144 indicados em 31 categorias em inglês e espanhol para os prêmios que serão apresentados em cerimônias em Los Angeles, em 21 de março, e Nova York, em 9 de maio.

Na categoria de melhor filme no circuito comercial estão O Jogo da Imitação, indicado ao Oscar, o filme de casamento gay O Amor é Estranho, a comédia-drama britânica Pride, The Skeleton Twins, sobre irmãos gêmeos reunidos, e a comédia Tammy, de Melissa McCarthy.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Smith disputará com a cantora/compositora Mary Lambert, a cantora de folk Mary Gauthier, a rapper Angel Haze e a banda de punk rock Against Me! na categoria artista excepcional. Para refletir a crescente diversidade das histórias LGBT, a Glaad expandiu as categorias de comédia e drama de série de cinco para dez indicados este ano.

"Modern Family", "Brooklyn Nine-Nine", "Faking It", da MTV, "Glee" e "Looking", da HBO, receberam indicações na categoria de comédia, bem como "Orange is The New Black", da Netflix, "Please Like Me", da Pivot, "Sirens", "Transparent" – da Amazon, vencedor do Globo de Ouro -- e "Vicious".

Na categoria de melhor série de drama estão "Shameless", da Showtime, "Grey’s Anatomy" e "How to Get Away with Murder", da ABC, "Pretty Little Liars", da ABC Family, e "The Fosters" e "Game of Thrones", da HBO. Também competem em drama "Masters of Sex", da Showtime, "Orphan Black", da BBC, "Last Tango in Halifax" e "Degrassi" da TeenNick.

"The Normal Heart", da HBO, foi a única indicada em minissérie ou filme para TV.