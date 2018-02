'Hoje Eu Quero Voltar Sozinho', brasileiro inscrito no Festival de Berlim, ganha trailer

Após a divulgação de dois teasers, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho ganha seu primeiro trailer. O primeiro filme do diretor Daniel Ribeiro é um dos brasileiros que integra a seção Panorama, a segunda mais importante do 64º Festival de Berlim.

Na história, Leo (Ghilherme Lobo) é um garoto como todos os outros de sua idade, que leva uma vida normal e não desgruda de sua melhor amiga Giovana (Tess Amorim). Tudo vai bem até que Gabriel (Fabio Audi), um novo estudante, entra para a escola, desequilibra a amizade entre os dois e provoca em Leo sensações que ele nunca havia experimentado.

Além de ter de entender o que sente por Gabriel, Leo também começa a querer lidar com o mundo de uma nova forma. Ele, que é cego, já não quer mais ser levado pelo braço para casa, quer viajar, ficar sozinho, beijar, beber. "A cegueira dele não é um problema. Mas uma condição para falar da descoberta da sexualidade. Ela vem de dentro ou de fora?", questiona Ribeiro em entrevista ao Estado. "Apesar de haver um milhão de formas de nos conectarmos com o mundo, a visão está sempre muito atrelada ao desejo. O que acontece quando se tira este sentido? A gente nasce assim? ", completa Ribeiro, que já havia tratado do tema em seu segundo curta, Eu Não Quero Voltar Sozinho (2010), que deu origem ao longa. "O curta nasceu como experiência para Hoje Eu Quero, como forma de ter um portfólio para conseguir meios para filmar o longa", conta o jovem diretor de 32 anos.

Assista ao trailer abaixo: