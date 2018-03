Hobbits de 'Senhor dos Anéis' falam sobre amizade após fim da trilogia

SÃO PAULO - Dez anos depois de o lançamento do primeiro filme de O Senhor dos Anéis, os atores que interpretaram os hobbits na adaptação da obra de J.R.R. Tolkien se reuniram para uma sessão de fotos e entrevistas para a revista Empire.

Elijah Wood, Dominic Monaghan, Sean Astin e Billy Boyd, que interpretaram Frodo, Merry, Sam e Pippin na trilogia, falaram sobre como a amizade firmada no set de gravações dos longas - filmados de uma só vez - persiste até hoje. "Quando você experimenta algo tão intenso e que define a sua vida como fizemos juntos, isso nunca acaba", diz Sean Astin.

"Ninguém precisa dizer mais que uma sílaba no telefone pra você saber quem é. Basta apenas o menor som da voz de alguém", conta Astin. Para Billy Boyd, a amizade entre eles é como de seus personagens nos filmes de Senhor dos Anéis. "Eu lembro da última cena que nós gravamos, e tinha que ser da gente no bar", diz. O ator revelou que o diretor questionou o que os quatro estariam fazendo se fosse na vida real para gravar o final do terceiro longa da saga.

Com as filmagens de O Hobbit, com lançamento no final do ano que vem, apenas Wood entre os quatro voltou ao set, ao lado de Ian McKellen, Cate Blanchett e Orlando Bloom. Sobre o retorno ao personagem Frodo, o ator comentou: "Eu esperava que seria realmente surreal, retornar àquele guarda-roupa e me vestir novamente, e foi. Mas isso também me fez sentir normal, como se estivesse dentro da minha estrutura óssea.

Durante os anos que se passaram desde o fim da saga, o elenco se envolveu em outros projetos na TV e no cinema.