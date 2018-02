'Hobbit' pode ajudar cinema dos EUA a bater recordes em 2012

O filme, que estreia em 14 de dezembro, deve contribuir para o primeiro aumento anual das bilheterias da América do Norte em três anos, em um sinal que os grandes estúdios produziram mais filmes atraentes o suficiente para levar as pessoas ao cinema e tirá-los das TVs, dos videogames e da Internet.

"The Hobbit" vem depois de outros grandes sucessos de bilheterias no ano: "Os Vingadores", que se tornou o terceiro maior filme da indústria, com 623 milhões de dólares em vendas nos EUA, e "O Cavaleiro das Trevas Ressurge" e "Jogos Vorazes", ambos arrecadando mais de 400 milhões de dólares.

Analistas de Hollywood preveem que os dois meses do ano que contam com "The Hobbit" e o filme final da série "Crepúsculo" superem o recorde estabelecido em 2009, com uma arrecadação de bilheterias nos EUA e no Canadá acima de 10,6 bilhões de dólares.

(Por Lisa Richwine)