História sobre baratas inspira diretor de 'Elizabeth' Passar de rainhas do século 16 para minúsculas pragas urbanas pode ser difícil para alguns cineastas, mas não para o indiano Shekhar Kapur. "Elizabeth -- A Era de Ouro", sequência de seu filme indicado ao Oscar, "Elizabeth", estreou nos cinemas da Índia na sexta-feira, mas Kapur já está trabalhando sobre seu próximo filme, "A Suitable Cockroach" (uma barata apropriada, em uma tradução livre). "É uma animação baseada em alguns personagens e uma história que eu criei", disse Kapur nos bastidores do 38o Festival Internacional de Cinema da Índia, que começou no fim de semana perto das praias de Goa. Kapur não revelou detalhes, mas alguns relatos da mídia sugerem que o filme seria ambientado no futuro, numa época em que as baratas seriam os únicos organismos vivos remanescentes no planeta. Kapur disse que ainda não terminou de escrever o roteiro de seu outro filme, "Paani" (Água), um projeto anunciado anteriormente. "'Paani' é sobre uma época em que a água passa a ser totalmente privatizada", disse o cineasta de 61 anos, explicando por que parou de comprar água engarrafada. "Os custos ambientais do consumo de água engarrafada são enormes." "ELIZABETH" Na sequência de "Elizabeth", de 1998, baseado em fatos do reinado da rainha Elizabeth 1a, Cate Blanchett retoma o papel da monarca britânica. Após sua estréia no Festival Internacional de Cinema de Toronto, em setembro, alguns críticos disseram que o novo filme contém imprecisões históricas. Foi possivelmente por isso que "Elizabeth -- A Era de Ouro" foi lançado na Índia com uma observação. Mas Kapur não se abala. "A observação diz apenas que a história tem diversas interpretações, e esta é uma delas", disse ele. Entretanto, em seu blog, www.shekharkapur.com, o diretor sugeriu que o filme não se desviou muito da história. "Meu produtor, meus roteiristas, meu pesquisador são todos historiadores formados com louvor em Cambridge ou Oxford. Eles dominaram o roteiro. Com certeza o filme não pode ter se desviado muito da história", escreveu Kapur em seu blog no sábado.