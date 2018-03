História do 'Facebook' será contada nos cinemas, diz revista

A história da rede social "Facebook" será contada nos cinemas pelos estúdios Columbia Pictures, que negociam o projeto com o diretor David Fincher, informou nesta quarta-feira, 24, a edição digital da revista "Variety".

O filme "The Social Network" ("A Rede Social", em tradução livre) contará a evolução da plataforma de relacionamentos sociais criada no campus da Universidade de Harvard, e que em apenas cinco anos deixou de ser um programa de uso privado para se tornar um fenômeno mundial, com mais de 200 milhões de usuários.

O roteiro ficou a cargo de Aaron Sorkin ("Jogos do Poder", de 2007, e "Meu Querido Presidente", de 1995) e a direção deve ser de David Fincher ("O Curioso Caso de Benjamin Button", de 2008, e "Clube da Luta", de 1999).

As conversas entre a Columbia Pictures e Fincher estão em um ponto avançado, segundo a "Variety". O objetivo do estúdio é que o filme comece a ser rodado ainda no final deste ano.