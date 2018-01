História de James Bowen e seu gato Bob inspira filme; veja trailer

A emocionante história de superação do artista de rua britânico James Bowen graças ao gato Bob já virou livro – na verdade, vários títulos, incluindo para crianças – e agora vai ganhar as telas, no filme A Streetcat Named Bob (Um Gato de Rua chamado Bob), que vai estrear nos cinemas em novembro, com o ator Luke Treadaway como James e Bob como ele mesmo. Quando jovem, James Bowen – que está com 37 anos – sonhava em ter uma banda de rock e viver da música. Mas, após enfrentar uma infância difícil, marcada pelo divórcio dos pais, mudanças de país e bullying, James foi parar nas ruas e se envolveu com drogas. Para não mendigar, o britânico se apresentava na rua, tocando violão em troca de dinheiro.

James entrou num programa de reabilitação e, nesse período, morou em um apartamento subsidiado pelo governo inglês. Foi quando ele encontrou por acaso, andando pelo prédio, um gato de rua, que não tinha dono e que ele batizou de Bob. O gato passou a acompanhar James em suas apresentações nas ruas e, de certa forma, acabou salvando James. Não demorou para a dupla começar a chamar a atenção do público. Hoje mundialmente conhecidos, eles também são celebridades nas redes sociais. Outro detalhe importante: Bob adora ficar no ombro de James.

Veja trailer do filme: