Hilda Hidalgo adapta obra de García Márquez para o cinema O projeto da Costa Rica de produzir um filme baseado no romance do escritor Gabriel García Márquez Del Amor y Otros Demonios parece estar caminhando muito bem. A roteirista Hilda Hidalgo anunciou, ontem, numa coletiva de imprensa, que a equipe conseguiu não só um patrocínio da empresa DHL mas também uma parceria com a CMO, empresa da produtora colombiana Clara María Ocha, que produziu, entre outros, os filmes Rosario Tijeras e Bolívar Soy Yo. A CMO vai contribuir com pelo menos 30% dos gastos estimados para o filme, aproximadamente US$ 2 milhões. O resto será arrecadado na Costa Rica, disse Hilda Hidalgo. Hilda acrescentou que começou o processo de seleção do elenco, em Cuba. Mais de 65 pessoas compareceram no primeiro dia para obter o papel da protagonista do filme, Selva María. "Busco uma criança entre 12 e 16 anos, branca, ruiva e que dance como uma africana, mas sobretudo que seja uma grande atriz", expressou Hilda, que aponta que a busca também vai acontecer na Costa Rica e no caribe colombiano. A história será filmada em Cartagena a partir do primeiro trimestre de 2007. "Todos amam García Márquez, o Gabito, e temos recebido muita colaboração", disse Hilda. García Márquez não quis influenciar na construção do roteiro. "Ele me deu total liberdade", disse Hilda. "O que queremos é um filme muito nosso, em espanhol, e que tenha identificação com a Costa Rica". A roteirista, cuja produtora se chama AliciaFilms, explicou que o filme tem quatro personagens principais e seis coadjuvantes. A maioria do elenco será de Cartagena e da Espanha, para que o filme fique o mais parecido possível com o romance de García Márquez. No final das contas, o filme será uma co-produção da Costa Rica e Colômbia, mas contará com a ajuda da Espanha e da França. O projeto teve início em 2003, quando García Márquez cedeu os direitos de adaptação à AliciaFilms e a Hilda Hidalgo.