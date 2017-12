Hilary Swank brilha no filme de terror <i>A Colheita do Mal</i> Tudo em Hilary Swank é superlativo. Ela é muito alta, bem mais alta do que aparenta ser nos filmes, mas é verdade que usa um salto muito alto. É magra, muito magra, um corpinho sonhado por top models de todas as latitudes. E é bonita, muito mais bonita do que já apareceu em qualquer filme - quer dizer, exceto em A Colheita do Mal, que estréia nesta sexta-feira, 20, e foi justamente a produção que a levou à capital do México para alguns encontros com jornalistas da América Latina. Hilary é a primeira a reconhecer que, em A Colheita do Mal, o diretor Stephen Hopkins lhe deu o papel mais próximo dela, fisicamente. "Não ando por aí vestida de homem nem lutando boxe", ela ri (e o sorriso é mágico), referindo-se aos dois filmes que lhe deram o Oscar, Meninos não Choram, de Kimberly Peirce, e Menina de Ouro, de Clint Eastwood. No filme de Stephen Hopkins, Hilary faz essa antiga missionária cristã que perdeu a fé, depois que sua família foi exterminada e agora virou especialista em investigar (e desaprovar) fenômenos sobrenaturais. Catherine é seu nome e ela vive uma experiência radical ao investigar as estranhas ocorrências numa região da Louisiana, na qual parecem repetir-se as sete pragas bíblicas. Catherine busca respostas científicas para o que está ocorrendo, mas o embate irracionalidade/fé dá o tom do filme. Hilary pode ser a protagonista, mas há uma garota que é a chave de tudo. "Se... não fosse boa, não haveria filme", diz, modestamente (e colocando-se em segundo plano, a estrela). Fisicamente, Hilary está na tela como é, na realidade. Emocionalmente, não. "Não tenho muitos pontos de identificação com a personagem. Não sou ela, posso lhe dizer." Cinemão O que leva uma atriz duas vezes vencedora do prêmio da Academia de Hollywood e conhecida por sua filiação ao cinema chamado ?de autor? a ingressar numa dessas histórias típicas do cinemão, sem outro objetivo que provocar arrepios e, quem sabe, alguns gritinhos histéricos na platéia? "A diversão", ela responde. "Nunca havia feito um filme desses e, quando Stephen (o diretor Hopkins) me apresentou o projeto, ele foi bastante persuasivo." Hilary leu o roteiro no dia seguinte de seu segundo Oscar. "Fiquei intrigada com a história e achei que seria uma coisa nova, para mim, participar de um filme cheio de efeitos." Em muitas cenas, ela contracenou diante da tela azul. Toda a intensidade de momentos como o ataque dos gafanhotos seria criada depois, digitalmente. Havia alguns gafanhotos, mas nada daquela nuvem aterradora. "É como voltar a ser criança. Eu tinha minha caixa de faz-de-conta, que me abria um mundo de possibilidades. Stephen (de novo o diretor Hopkins) me dizia o que queria e eu entrava na viagem dele. Este é o tipo do filme em que você se entrega na mão do diretor. Ele tem o filme na cabeça e você só vai saber o que era depois." Celebridade Dois Oscars, a celebridade, tudo isso mudou a vida de Hilary Swank? "Não creio. Continuo sendo a filha de minha mãe, cuido da casa, levo uma vida perfeitamente normal." Onde estão suas estatuetas da academia? "Como andei me mudando, elas não estão comigo. Estão com minha mãe." É a segunda referência de Hilary à mãe durante a entrevista. "Devo muito à minha mãe. Ela sempre acreditou em mim e me deu força, mesmo nos momentos em que eu estava prestes a desistir. Acho que todo mundo necessita de estímulo, e comigo não foi diferente. Um filme como A Colheita do Mal trata do que podem ser milagres, mas milagre, para mim, é constatar até onde cheguei. E isso devo muito à minha mãe." Ela aproveita para contar que a produção de A Colheita do Mal, baseada em New Orleans, teve de ser interrompida por causa do furacão Katrina. Diz que foi estimulante poder apoiar a população atingida pelos efeitos devastadores da maior tempestade tropical que atingiu os EUA em épocas recentes. "Era apenas um filme, mas quando recomeçamos a trabalhar, o que ganhavam com A Colheita do Mal era praticamente tudo o que as pessoas dispunham para sobreviver." É impossível conversar com Hilary Swank e não tocar no assunto Clint Eastwood. ela viu o díptico sobre a batalha de Iwo Jima? "Vi, claro. Cartas é maravilhoso." Seu comentário sobre o ator e diretor é sucinto. Hilary vai logo ao ponto. "Clint é gênio, mas acho que a grande lição que ele nos dá é a sua ousadia permanente. Ele não senta nos louros. Está sempre querendo se superar. Mais que uma lição de arte, acho que é uma lição de vida." Já que a entrevista foi realizada no México, o que Hilary pensa do cinema latino atual? "Acho o que diretores como Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu e Guillermo del Toro estão fazendo é muito interessante. Gostaria de trabalhar com qualquer um deles, ou com os três." E o cinema brasileiro? Ela hesita um pouco. O repórter provoca - Cidade de Deus ("City of God")? "Oh, é muito forte. E a cena da galinha? Meu Deus, é maravilhosa!" Mas, a memória reavivada, ela faz a ressalva. Gosta de Cidade de Deus, mas, de Fernando Meirelles, prefere O Jardineiro Fiel. O repórter viajou a convite da distribuidora Warner A Colheita do Mal ("The Reaping", EUA/2007, 96 min.). Terror. Dir. Stephen Hopkins. 12 anos. Cotação: Regular