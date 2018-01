Hilary Swank, agora na Calçada da Fama, anuncia novo amor A atriz Hilary Swank, que há um ano se divorciou de Chad Lowe, revelou que existe um novo homem em sua vida. "Estou me relacionando com um cara ótimo, que não é uma pessoa pública", revelou a atriz, vencedora do Oscar por Menina de Ouro (2004), durante entrevista à revista Style. O namorado, de acordo coma revista, é seu porta-voz, John Campisi. Hilary, de 32 anos, e Lowe, de 38 anos, anunciaram o fim do casamento de oito anos em janeiro de 2006. Eles não tiveram filhos. "Até então, eu nunca tinha vivido sozinha", revelou Hilary, que também foi premiada no Oscar pela atuação em Meninos Não Choram (1999). Ela acaba de receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. É a 2325.ª estrela do local. "Eu vivia com minha mãe e logo depois com Chad. Agora estou viajando muito, sem parar em um lugar só", completou. Hilary poderá ser vista em breve nas telonas do Brasil em Escritores da Liberdade, filme baseado no livro The Freedom Writer´s Diaries: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World Around Them (O Diário dos Escritores da Liberdade: Como uma Professora e 150 Adolescentes Usaram a Escrita para Mudá-los e o Mundo ao seu Redor, em tradução livre) escrito pela professora americana dErin Gruwell e seus alunos.