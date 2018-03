'High School Musical 3' volta a liderar bilheterias nos EUA

High School Musical 3 - Ano da Formatura liderou as bilheterias norte-americanas pelo segundo final de semana seguido, enquanto a comédia Zack and Miri Make a Porno estreou no segundo lugar, segundo estimativas dos estúdios divulgadas no domingo, 2. Vanessa Hudgens, Zac Efron e Ashley Tisdale na estréia de High School Musical 3 em Londres. Foto: Reuters Veja também: Vanessa Hudgens e Zac Efron dão adeus a 'High School Musical' Trailer de 'High School Musical 3 High School Musical 3 - "Just Wanna Be With You" As vendas foram prejudicadas pelas distrações do Halloween, na sexta-feira. High School Musical, por exemplo, foi apenas o quinto colocado nesse dia, mas recobrou força no sábado. O musical teen da Disney arrecadou cerca de US$ 15 milhões (R$ 32,8 milhões) entre sexta e domingo, elevando sua bilheteria em dez dias para US$ 61,75 milhões (R$ 134,8 milhões). A Disney disse que o filme mais recente da série musical também faturou US$ 26 milhões (R$ 56,7 milhões) nos 26 mercados internacionais em que foi exibido, sendo o número 1 em todos eles, elevando seu ganho total fora da América do Norte para US$ 85 milhões (R$ 186,2 milhões). Mark Zoradi, presidente da Walt Disney Studios Motion Picture Group, disse que é muito provável que seja feita uma seqüência do musical, mas que seu formato e elenco ainda não foram decididos. High School Musical 3 e os dois filmes que o antecederam deram fama aos ídolos teens Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale. Os filmes foram dirigidos por Kenny Ortega, coreógrafo de Dirty Dancing - Ritmo Quente. A segunda posição no ranking do fim de semana foi de Zack and Miri Make a Porno, que teria vendido US$ 10,7 milhões em ingressos, segundo sua distribuidora Weinstein Co. Outros estúdios, porém, disseram que a estimativa foi exagerada em pelo menos US$ 1 milhão. De qualquer maneira, a abertura do filme foi consideravelmente menor que as das duas comédias anteriores estreladas por Seth Rogen, o sucesso de verão Segurando as Pontas (US$ 23,2 milhões) e, no ano passado, Ligeiramente Grávidos (US$ 30,7 milhões). Em Zack and Miri Make a Porno, Rogen e Elizabeth Banks representam amigos que estão sem dinheiro e, para pagar suas contas, põem sua amizade platônica à prova, atuando num filme pornô. A direção é de Kevin Smith. O horror Jogos Mortais V caiu uma posição, para a terceira, com vendas de US$ 10,1 milhões, elevando seu total em dez dias para 45,8 milhões. The Changeling, com Angelina Jolie, o mais recente trabalho do diretor Clint Eastwood a ter chances de Oscar, saltou 16 posições, para a quarta, com US$ 9,4 milhões em ingressos vendidos em seu primeiro fim de semana de distribuição ampla.