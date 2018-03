'High School Musical 3' ganha versão para cantar Os fãs mal tiveram tempo de aprender as letras, mas a Disney já vai lançar nesta sexta-feira uma versão "singalong" de seu filme de sucesso "High School Musical 3 - Ano da Formatura", na qual o público pode acompanhar o filme, cantando junto. Depois de o filme estar há apenas duas semanas no topo das bilheterias americanas, a versão para cantar do filme será lançada nesta sexta-feira em 125 cinemas nas maiores cidades dos Estados Unidos. É a primeira vez que a Walt Disney Pictures lança uma versão "cante junto" de um filme em cinemas em todo o país. A decisão se seguiu a uma tendência lançada por "Hairspray - Em Busca da Fama", em 2007, e "Mamma Mia", baseado em canções do grupo Abba. "Achamos que a enorme base de fãs de High School Musical curtiria uma versão cantante", disse Mark Zoradi, presidente do grupo Walt Disney. Desde sua estréia, em 22 de outubro, o terceiro filme da franquia musical teen já arrecadou mais de 146 milhões de dólares de bilheteria mundial. Mas as vendas da trilha sonora de "High School Musical 3 - Ano da Formatura" ficaram em segundo lugar na parada de álbuns Billboard 200 na semana passada, sendo superadas pelas do primeiro álbum em oito anos da banda australiana AC/DC, "Black Ice".