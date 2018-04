Herzog compete contra si mesmo no Festival de Veneza

Depois de apresentar Nicolas Cage em "Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans" no início da semana, o segundo filme de Herzog, "My Son, My Son, What Have Ye Done", foi escolhido o filme-surpresa deste ano.

Os dois estão entre os 24 filmes da competição principal do festival, que termina no dia 12, com a premiação do Leão de Ouro à melhor produção.

"Veneza nunca aceitou nenhum dos meus filmes para a competição em quatro décadas", lembrou Herzog em conversa com jornalistas.

"My Son" tem como base uma história verídica sobre um homem com distúrbios mentais que mata a mãe. Herzog contou que se encontrou com o homem na Califórnia, depois que ele foi solto de uma instituição psiquiátrica, e decidiu transformar a história em filme.

Michael Shannon, Chloe Sevigny e Willem Dafoe estão no filme, e o produtor-executivo é David Lynch.