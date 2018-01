Herdeiros de Robin Williams fazem acordo

Redação, The New York Times

A viúva de Robin Williams e as três filhas do ator chegaram a um acordo depois de uma amarga disputa judicial acerca da herança deixada por Williams, que cometeu suicídio em agosto de 2014. Ela é estimada em mais de US$ 100 milhões.

Susan Williams, a terceira mulher do ator, disse, em comunicado, que o acordo deu a ela “alguns itens afetivos” que ela tinha pedido. “Sinto como se a voz de Robin tivesse sido ouvida e eu posso finalmente sofrer na casa que dividimos”, disse a viúva no comunidado.

As filhas do ator preferiram não comentar o assunto, insistindo em preservar a privacidade da família.