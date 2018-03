'Hellboy 2' pega fogo em bilheteria dos Estados Unidos "Hellboy 2: O Exército Dourado" liderou as bilheterias na América do Norte neste domingo, se tornando o terceiro filme baseado em histórias em quadrinhos a ficar à frente das bilheterias no período de férias de meio de ano. Enquanto isso, Eddie Murphy fracassou com sua última comédia "O Grande Dave", que estreou em sétimo colocado com vendas estimadas de apenas 5,3 milhões de dólares durante os primeiros três dias. "Hellboy 2", no entanto, lucrou 34,9 milhões de dólares, informou a Universal Pictures. Ultrapassou as expectativas da indústria, assim como a marca de 23,2 milhões de dólares do primeiro "Hellboy", lançado em 2004. O campeão de bilheteria da última semana, o super-herói Will Smith em "Hancock", da Columbia Pictures, escorregou para o segundo lugar com 33 milhões de dólares, acumulando 165 milhões de dólares em 12 dias de exibição. A nova aventura em 3D "Viagem ao Centro da Terra", estrelada por Brendan Fraser e em terceiro colocada com 20,6 milhões de dólares em bilheteria, também excedeu as expectativas. O longa foi lançado pela Warner Bros. Pictures. Com um orçamento de 85 milhões de dólares, "Hellboy 2" é estrelado mais uma vez pelo ator Ron Perlman, que vive um demônio que combate o mal. Ambos os filmes foram dirigidos pelo cineasta mexicano Guillermo del Toro, que ainda desfruta do sucesso gerado pela fantasia "O Labirinto do Fauno", de 2006. Para o padrão de super-heróis de histórias em quadrinhos, a estréia de "Hellboy" é relativamente modesta. "Homem de Ferro" faturou 98,6 milhões de dólares em maio, enquanto "O Incrível Hulk" somou 55,4 milhões de dólares no último mês. O reinado de "Hellboy" durará até a esperada sequência de Batman, "O Cavaleiro das Trevas", estrear na sexta-feira.